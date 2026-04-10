Aus: Ausgabe vom 10.04.2026, Seite 4 / Inland
Firmenpleiten auf neuem Höchststand
Halle (Saale). Die Zahl der Firmenpleiten ist im ersten Quartal auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte, wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 4.573 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften verzeichnet. Das letzte Mal lagen die Zahlen im dritten Quartal 2005 höher, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Damals waren es 4.771 Insolvenzen. (dpa/jW)
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