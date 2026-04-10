Sachsen-Anhalt: IT-Panne bei Landeshauptkasse
Magdeburg. Im Zuge einer Änderung in der IT der Landeshauptkasse hat der Landtag in Sachsen-Anhalt offenbar den Überblick über die Landesfinanzen verloren. Das ergaben Recherchen des MDR, wie der Sender am Donnerstag berichtete. Demnach erhalten die Landtagsabgeordneten seit Jahresbeginn keine »Abflusslisten« mehr. »Das schränkt Transparenz und parlamentarische Kontrolle erheblich ein und ist so nicht akzeptabel«, sagte die Linke-Finanzpolitikerin Kristin Heiß dem MDR. Laut Finanzministerium würden einzelne Schnittstellen nicht einwandfrei funktionieren. Auch Sachsen hatte dem Sender zufolge zum Jahreswechsel eine neue Haushalts-IT eingeführt. In beiden Ländern sei es nach den Umstellungen zu Problemen gekommen. (jW)
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