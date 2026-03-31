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Aus: Ausgabe vom 01.04.2026, Seite 4 / Inland

Bundeswehr erhält australische Drohnen

Düsseldorf. Die Bundeswehr soll bis 2029 mit einem autonomen Kampfdrohnensystem aus australischer Produktion ausgestattet werden. Der Rüstungskonzern Rheinmetall und Boeing Australia schlossen dazu eine strategische Partnerschaft, wie Rheinmetall am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die ­»MQ-28 Ghost Bat« genannte Drohne wurde von Boeing Australia zusammen mit der australischen Luftwaffe entwickelt und wird derzeit in die australische Armee integriert. Die »Ghost Bat« ist dafür konzipiert, neben bemannten Kampfflugzeugen zu operieren und nach dem Einsatz wieder zurückzukehren. (AFP/jW)

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