Nahostkrise: Berlin sagt Hilfen zu

Berlin/Amman. Angesichts der Auswirkungen des Angriffs auf den Iran hat Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali ­Radovan (SPD) ein Unterstützungspaket in Höhe von 177 Millionen Euro für den Nahen Osten zugesagt. Die Hilfszahlungen seien »zuallererst Ausdruck von Solidarität« und »sowohl humanitär als auch sicherheitspolitisch und wirtschaftspolitisch geboten«, erklärte die Ministerin am Dienstag bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman. Die Unterstützungsleistungen sind nach Angaben des Ministeriums für Jordanien, den Libanon, den Gazastreifen sowie das Westjordanland vorgesehen. (AFP/jW)