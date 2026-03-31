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Aus: Ausgabe vom 01.04.2026, Seite 4 / Inland

Iran-Krieg treibt Düngerpreise

Frankfurt am Main. Der Angriff der USA und Israels auf den Iran treibt die Preise für Dünger weltweit in die Höhe und setzt auch Landwirte in Deutschland unter Druck. Der Deutsche Bauernverband wies darauf hin, dass die Lage mit Blick auf die Frühjahrsbestellung kritisch sei. »Die deutlichen Preissteigerungen beim Dünger machen uns mit Blick auf den Frühsommer große Sorgen«, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die stark gestiegenen Preise für Diesel und Düngemittel »schnüren der Landwirtschaft die Luft ab«. Rukwied forderte, die ‌Energiesteuer beim Diesel auszusetzen. Es sei Eile geboten, »damit die Erzeugung von Lebensmitteln aufrechterhalten werden kann«. (Reuters/jW)

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