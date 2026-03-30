»Extratouren«: Ex-CSU-Chef kritisiert Söder

München/Hamburg. Der frühere CSU-Chef Erwin Huber hat seinen Nachfolger Markus Söder für dessen Agieren in der Bundespolitik kritisiert. »Söder sollte endlich lernen, konstruktiv im Team Merz zu spielen, statt von der Seitenlinie falsche Einwürfe zu fabrizieren«, sagte Huber dem Spiegel. Huber sprach mit Blick auf Söder von »fehlendem Mannschaftsgeist«. Söder hatte zuletzt »Entlastungen« für Unternehmen, Erben und Spitzenverdiener gefordert. Söder verlange eine »unrealistische Steuerpolitik, die weder konzeptionell durchdacht noch durchgerechnet ist«, sagte Huber. Die Zeiten seien zu ernst »für politische Extratouren«. (dpa/jW)