Urban bleibt AfD-Chef in Sachsen

Dresden. Jörg Urban bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender der AfD in Sachsen. Der 61jährige wurde am Sonnabend bei einem Landesparteitag in Löbau mit 76,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Das ist das schlechteste Ergebnis, das er seit Übernahme des Landesvorsitzes 2018 erreichte. Bei seiner Wiederwahl 2024 kam er auf gut 91 Prozent. Urban sitzt seit 2014 für die AfD im Landtag in Dresden, seit Oktober 2017 ist er Fraktionschef. 2018 übernahm er erstmals den Vorsitz im sächsischen AfD-Landesverband, der aktuell knapp 4.300 Mitglieder hat. Generalsekretär Jan Zwerg wurde ebenfalls wieder in den Vorstand gewählt, erhielt aber mit 66,1 Prozent ein noch schlechteres Ergebnis als Urban, der ankündigte, 2029 als Spitzenkandidat zur Landtagswahl antreten zu wollen. (dpa/jW)