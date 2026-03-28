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Aus: Ausgabe vom 28.03.2026, Seite 4 / Inland

BRD und Syrien schließen THW-Abkommen

Berlin. Die BRD baut die Kollaboration mit der Übergangsregierung Syriens aus. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der syrische Minister für Notfall- und Katastrophenmanagement Raed Al-Saleh haben am Freitag in Berlin eine Vereinbarung unterzeichnet. Das Technische Hilfswerk (THW) soll demnach dem syrischen Ministerium helfen, seine Einsatzkräfte besser auszurüsten und Einsatzzentren wieder aufzubauen. Das THW unterstütze dabei, klare Regeln zu schaffen, Einsatzkräfte gut auszubilden und Strukturen dauerhaft zu sichern. Syriens Übergangspräsident, der islamistische Warlord Ahmed Al-Scharaa, kommt am Montag zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin zu Gesprächen mit Kanzler Friedrich Merz. (AFP/jW)

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