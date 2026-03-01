Lehrerverbeamtung: Vorstoß gescheitert
Berlin. In der Bildungsministerkonferenz der Länder ist ein Vorstoß Sachsens für ein Ende der Verbeamtung von Lehrkräften auf Ablehnung gestoßen. Das sagte die aktuelle Vorsitzende der Konferenz, die bayerische Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler), am Donnerstag in Berlin. Es habe sich klar gezeigt, dass dieses Anliegen keine Unterstützung finde. Eine »wirklich überwältigende Mehrheit der Länder« sehe »keinen Anlass für eine Änderung und hält weiterhin uneingeschränkt an der Verbeamtung der Lehrkräfte fest«. Diese sei ein zentraler Faktor für Qualität, Stabilität und Attraktivität des Lehrberufs. (dpa/jW)
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