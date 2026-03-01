Signa-Pleite: Haftbefehl vollstreckt
Berlin. Im Zuge der Aufarbeitung der Signa-Insolvenz hat die Berliner Polizei einen Haftbefehl gegen einen Manager der Immobilien-Gruppe vollstreckt. Dem 49jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Er soll im Frühjahr 2023 als Vertretungsberechtigter mehrerer Signa-Gesellschaften zweckgebundene Darlehen in Höhe von zehn Millionen Euro ohne Wissen der Geldgeber an andere Firmen des Konglomerats transferiert haben. Zum Signa-Firmengeflecht gehörten unter anderem die Warenhauskette Galeria, das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe sowie unvollendete Großprojekte wie der Hamburger »Elbtower«. Signa-Gründer René Benko sitzt seit Januar 2025 in Österreich in Untersuchungshaft. (Reuters/jW)
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