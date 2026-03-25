junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Mittwoch, 25. März 2026, Nr. 71
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 15 / Antifaschismus

»Antifa Ost«: Zeuge riskiert Beugehaft

Dresden. Im Dresdner »Antifa Ost«-Prozess hat ein Zeuge die Aussage verweigert. Ihm droht deshalb jetzt Beugehaft, wie dpa am Mittwoch vergangener Woche berichtete. Der 22jährige ist momentan selbst in einem Verfahren gegen die faschistische Gruppierung »Sächsische Separatisten« angeklagt und wird in der Justizvollzugsanstalt Görlitz in Untersuchungshaft festgehalten. Der Mann sollte in dem anderen Prozess über einen Überfall berichten, bei dem am 15. Februar 2020 Teilnehmer eines Aufmarsches in Wurzen attackiert worden waren. Der Zeuge gab zu Protokoll, darüber mit dem Gericht nicht reden zu wollen und nannte als Grund »Erlebnisse« mit der Justiz und der Generalbundesanwaltschaft. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.