»Antifa Ost«: Zeuge riskiert Beugehaft

Dresden. Im Dresdner »Antifa Ost«-Prozess hat ein Zeuge die Aussage verweigert. Ihm droht deshalb jetzt Beugehaft, wie dpa am Mittwoch vergangener Woche berichtete. Der 22jährige ist momentan selbst in einem Verfahren gegen die faschistische Gruppierung »Sächsische Separatisten« angeklagt und wird in der Justizvollzugsanstalt Görlitz in Untersuchungshaft festgehalten. Der Mann sollte in dem anderen Prozess über einen Überfall berichten, bei dem am 15. Februar 2020 Teilnehmer eines Aufmarsches in Wurzen attackiert worden waren. Der Zeuge gab zu Protokoll, darüber mit dem Gericht nicht reden zu wollen und nannte als Grund »Erlebnisse« mit der Justiz und der Generalbundesanwaltschaft. (dpa/jW)