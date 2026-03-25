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Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 15 / Antifaschismus

Onlinezugriff auf NSDAP-Karteien

Berlin. Das US-amerikanische Nationalarchiv bietet neuerdings online Zugang zu einer vollständigen digitalen Kopie der mikroverfilmten NSDAP-Zentralkartei sowie NSDAP-Ortsgruppenkartei. Das berichtete dpa am Mittwoch vergangener Woche. Kern der US-Sammlung ist das sogenannte Master File, welches mehrere zentrale Karteien vereint. Dazu gehört die Ortsgruppenkartei mit rund 6,6 Millionen Mitgliedskarten, die detaillierte Angaben wie Name, Geburtsdatum, Beruf, Parteieintritt und Wohnort enthalten. Ergänzend existiert die Zentralkartei mit etwa 4,3 Millionen Karten, die zwischen 1929 und 1943 angelegt worden waren. Dazu kommen mehr als 200.000 Fragebögen von NSDAP-Mitgliedern im Großraum Berlin und Materialien zu angeschlossenen Organisationen wie dem Nationalsozialistischen Lehrerbund oder der Reichsärztekammer. (dpa/jW)

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