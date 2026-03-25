Gedenkstätten wollen auf UNESCO-Liste

Den Haag. Die Leiterinnen und Leiter mehrerer KZ-Gedenkstätten haben die Aufnahme der ehemaligen Konzentrationslager der Nazis ins UNESCO-Welterbe gefordert. Die Erhaltung der Anlagen sei wichtig für die Wahrung der Demokratie, »die nicht mehr länger selbstverständlich ist«, erklärten die Leiter der Gedenkstätten – darunter Dachau, Buchenwald und Bergen-Belsen – nach einem Treffen in Den Haag am Donnerstag. Mit dem Lager Auschwitz-Birkenau, das die Deutschen in Polen errichtet hatten, steht der größte ehemalige KZ-Komplex der Nazis bereits auf der Welterbeliste. Die Klassifizierung der weiteren Gedenkstätten würde deren »Erhalt garantieren, egal, wer regiert«, sagte Martine Letterie, eine der Organisatorinnen der Kampagne, der Nachrichtenagentur AFP. Die Kinderbuchautorin verwies auf die Zustimmung für die AfD in Deutschland. (AFP/jW)