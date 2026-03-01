ZDF/SRF/NZZ Format Aliens in Island: Fortsetzung von »Wessis in Weimar«

Schachinger

Während sich jeder Bildungslump in Leipzig rund um die Buchmesse konzentriert, ist der Rest der Republik weiter in der Hand des Fußballs: Der Wismut steht das Wasser im Schacht bis zum Hals. Im Carl-Benz-Stadion müssen Punkte her, sonst geht es für Aue das erste Mal seit der Konterrevolution runter in die Viertklassigkeit. BR und WDR zeigen parallel Mittelfeld­geplänkel: Aachen muss nach Ingolstadt.

Sport im Osten. Fußball der Herren, dritte Liga, 30. Spieltag: Waldhof Mannheim – Erzgebirge Aue. MDR, Sa., 14.00 Uhr

Kinsky

Auf der kleinen Kattegatinsel Læsø kommt Seegras auf die Häuser. Die Bewohnerinnen und Bewohner halten ihre Dächer autodidaktisch dicht – und mühen sich darum, dass sie zum Weltkulturerbe erklärt werden. BRD 2025.

360°-Reportage. Læsø: Dänemarks letzte Seegrasdächer. Arte, Sa., 19.40 Uhr

Maupassant

Basierend auf der Autobiographie des Regisseurs und Schauspielers (1894–1979): Verwundet kehrt Jean Renoir 1915 heim zu seinem Vater Pierre-Auguste. Der vereinsamte Witwer blüht auf. Frankreich 2025.

Renoir in Love. Arte, Sa., 21.50 Uhr

Menasse

Nichts Neues unter der Sonne: Clemens Meyer und Caroline Wahl müssen sich weiterhin absprechen, wer wann wo ist, weil beider Egos nicht in eine Halle gehen. Wolfram Weimer seins schrumpft auch nicht, und der Kulturheini der Bundesregierung weiß auch immer noch nicht, wie er sich am besten selbst verbietet. Dafür hat Bernard Hoffmeister mit »Benjamin im Stroboskop« jüngst einen hübschen Debütroman vorgelegt. Aber um den geht’s hier sowieso nicht. BRD 2026.

Buchzeit. Talk über literarische Neuerscheinungen von der Leipziger Buchmesse. 3sat, So., 18.00 Uhr

Dick

Auf absehbare Zeit werden Kühe nicht das Furzen und der Mensch nicht das Verfeuern unterlassen. Entsprechend sucht letzterer nach Auswegen aus der Ausweglosigkeit. Vielleicht tut es ein Staubsauger. Schweiz 2025.

CO₂-Sauger für Klimaschutz? Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. 3sat, So., 19.30 Uhr

Schneider

Die Königin der Instrumente sorgt sich: Es fehlt der Nachwuchs, der sie zu spielen lernt. BRD 2025.

Der Spirit der Orgel. Arte, So., 23.40 Uhr