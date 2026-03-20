Washington. Ein US-Richter hat die Kürzungen beim staatlich finanzierten Rundfunksender Voice of America (VOA) größtenteils für ungültig erklärt. Zur Finanzierung und Berichterstattung des Auslandssenders gebe es gesetzliche Vorgaben, die unter den von der Regierung auferlegten Bedingungen nicht erfüllt werden könnten, teilte der Richter am Dienstag mit. Zuvor wurde bereits die Kündigung Hunderter VOA-Journalisten für unrechtmäßig erklärt. US-Präsident Donald Trump hatte im März 2025 Kürzungen bei der Muttergesellschaft des Senders, United States Agency for Global Media (USAGM), angeordnet. (dpa/jW)