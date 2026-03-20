Georg Restle verlässt »Monitor«

Köln. Georg Restle hört als Redaktionsleiter und Moderator des ARD-Politmagazins »­Monitor« auf. Am 26. März werde er die Sendung im Ersten zum letzten Mal moderieren, hieß es in einer Mitteilung des WDR. Über die Nachfolge Restles bei »Monitor« werde man zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Restle soll zum 1. Juni 2026 die Leitung des crossmedialen ARD-Studios Nairobi übernehmen. (dpa/jW)