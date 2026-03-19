BASF erhöht wegen Iran-Krieg die Preise

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF erhöht im Zuge des Iran-Kriegs seine Preise für viele Produkte deutlich. Vorprodukte für die Kosmetikindustrie sowie die Wasch- und Reinigungsmittelproduktion und weitere Bereiche verteuerten sich, »soweit es bestehende Verträge zulassen« um mindestens 30 Prozent, erklärte der Konzern am Mittwoch. Damit reagiere man unter anderem »auf die erhebliche Volatilität bei der Preisgestaltung und Verfügbarkeit wesentlicher Rohstoffe«. (AFP/jW)