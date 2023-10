EZB macht Weg frei für Vorbereitung eines digitalen Euro

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt grünes Licht für die nächsten Schritte hin zu einem digitalen Euro. Der EZB-Rat habe jetzt den Startschuss für eine Vorbereitungsphase gegeben, die den Weg für eine mögliche spätere Einführung ebnen soll, teilte die EZB am Mittwoch in Frankfurt mit. In dieser sollten das Regelwerk fertiggestellt und Anbieter für die Entwicklung von Plattform und Infrastruktur ausgewählt werden. Die Vorbereitungsphase wird demnach am 1. November beginnen und ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. »Wir sehen einen digitalen Euro als eine digitale Form von Bargeld, mit der sämtliche digitalen Zahlungen kostenlos möglich sind und die die höchsten Datenschutzstandards erfüllt«, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Einen digitalen Euro würde es dann parallel zum Bargeld geben, das stets verfügbar sein werde. (Reuters/jW)