Total Energies: Kauf von Shell-Ökosparte

Paris. Der französische Mineralölkonzern Total Energies kauft das Geschäft mit erneuerbaren Energiequellen an Land in Europa vom britischen Konkurrenten Shell, berichtete AFP am Montag. Es handle sich um Solar- und Windkraftanlagen in Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien. Den Preis nannte Total Energies nicht. Es geht nach Unternehmensangaben um bestehende oder im Bau befindliche Anlagen mit einer Kapazität von 500 Megawatt (0,5 Gigawatt) sowie um Anlagen im Projektstatus mit einer Kapazität von 3,5 Gigawatt. Die Übernahme solle »die Stromerzeugungsaktivitäten von Total Energies in diesen vier Schlüsselmärkten« ergänzen, teilte der französische Konzern mit. (AFP/jW)