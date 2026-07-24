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Treffen zwischen Lawrow und Rubio

Manila. Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben bei einem kurzen Treffen am Rande des ASEAN-Gipfels über den Ukraine-Krieg gesprochen. Lawrow habe sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Er betonte erneut die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen. Grundlage dafür müssten jene Vereinbarungen sein, denen voriges Jahr im August in Anchorage von beiden Seiten zugestimmt wurde. Rubio sprach von einem »guten und offenen« Gespräch und erklärte, dass die USA bereit seien, eine konstruktive Rolle im Friedensprozess einzunehmen. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 24.07.2026, Seite 6, Ausland
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