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Indischer Oppositioneller Gandhi wieder frei

Neu-Delhi. Der indische Oppositionsführer Rahul Gandhi (INC) ist nach seiner Festnahme am Dienstag noch am selben Tag entlassen worden, wie am Mittwoch der Sender Al-Dschasira berichtete. Zusammen mit anderen Oppositionspolitikern hatte er sich an einem Sitzstreik vor der Residenz des Premiers Narendra Modi beteiligt, um die aktuellen Studentenproteste zu unterstützen. Seit Anfang Juni demonstrieren Studenten in der Hauptstadt infolge eines Skandals um geleakte Prüfungsfragen. Eine führende Rolle spielt die Cockroach Janata Party (Kakerlakenvolkspartei, CJP), eine anfangs satirische Bewegung, die sich zunehmend als ernstzunehmende politische Kraft beweist. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.07.2026, Seite 6, Ausland
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