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Marokko fordert Aufklärung von Rom

Bologna. Nach dem Tod des 42jährigen Marokkaners Abderrahim Fakir bei einem Polizeieinsatz im italienischen Bologna hat Marokkos Außenministerium am Dienstag abend sofortige Aufklärung gefordert. Aufnahmen zufolge war Fakir von zwei Polizisten über Minuten den Bauch nach unten auf den Boden gedrückt worden. Gegen die Polizisten und vier Sanitäter, die trotz Hilferufen des Opfers untätig blieben, wurden Ermittlungen eingeleitet. In Bologna war es nach dem Tod Fakirs zu heftigen Protesten gekommen, die Polizei antwortete mit weiterer Gewalt. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.07.2026, Seite 6, Ausland
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