Nächste Kürzung: ZF will Zeppelin-Zulage streichen

Friedrichshafen. Der Vorstand des zweitgrößten deutschen Automobilzulieferers ZF will den Beschäftigten die übertarifliche Zeppelin-Zulage streichen. Damit verlören 7.500 Tarifbeschäftigte rund zehn Prozent ihres Bruttoeinkommens. ZF verfolgt bereits ein hartes Kürzungsprogramm. Die Zeppelin-Zulage, die nach dem Konzernahnen Ferdinand Graf von Zeppelin benannt ist, blieb bislang ausgenommen. Nun hat das Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung zur Jahresmitte 2027 gekündigt. Die Verhandlungen darüber waren am Montag gescheitert. Auf der Betriebsversammlung am Dienstag wurde die Wut der Arbeiter deutlich. Mehr als 5.000 Beschäftigte buhten Personalchefin Lea Corzilius Medienberichten zufolge minutenlang aus. Die Betriebsversammlung wurde abgebrochen. (jW)