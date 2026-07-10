SPD: Parlamentslinke kritisiert Außenpolitik

Berlin. Die sogenannte Parlamentarische Linke in der SPD-Bundestagsfraktion hat sich für eine kritische Überprüfung der deutschen Außenpolitik ausgesprochen. In einem Papier, über das der Stern am Donnerstag berichtete, wird das Scheitern bei der Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat als »Ausdruck eines tiefgreifenden Vertrauensverlustes« und »historische Niederlage« bewertet. Gefordert wird »eine umfassende Aufarbeitung und eine selbstkritische Reflexion des eigenen außenpolitischen Kurses«. Insbesondere plädiert das Papier für eine Verteidigung des Völkerrechts »ohne Doppelstandards«. (jW)