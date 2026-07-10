Zum Inhalt der Seite

SPD: Parlamentslinke kritisiert Außenpolitik

Berlin. Die sogenannte Parlamentarische Linke in der SPD-Bundestagsfraktion hat sich für eine kritische Überprüfung der deutschen Außenpolitik ausgesprochen. In einem Papier, über das der Stern am Donnerstag berichtete, wird das Scheitern bei der Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat als »Ausdruck eines tiefgreifenden Vertrauensverlustes« und »historische Niederlage« bewertet. Gefordert wird »eine umfassende Aufarbeitung und eine selbstkritische Reflexion des eigenen außenpolitischen Kurses«. Insbesondere plädiert das Papier für eine Verteidigung des Völkerrechts »ohne Doppelstandards«. (jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 10.07.2026, Seite 4, Inland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen