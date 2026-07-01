Weniger Aufträge im Maschinenbau

Düsseldorf. Der Maschinen- und Anlagenbau kommt nicht in Schwung. Im Mai sank der Auftragseingang um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband VDMA ‌am Donnerstag mit. Einem Orderplus von einem Prozent aus ‌dem Ausland stand ein Rückgang von drei ­Prozent im Inland gegenüber. Die Entwicklung im Ausland war gespalten: Während die Bestellungen aus den Nicht-Euro-Ländern um elf ​Prozent zulegten, brachen sie in der Euro-Zone um 21 Prozent ein. (Reuters/jW)