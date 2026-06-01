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Spanien: rechnet mit mehr Wachstum

Madrid. Die spanische Regierung hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr angehoben. Wie das Wirtschaftsministerium in Madrid am Montag mitteilte, werde das Bruttoinlandsprodukt um 2,6 Prozent zulegen. Zuletzt war das Ressort von Minister Carlos Cuerpo von 2,2 Prozent Wachstum ausgegangen. Bis 2029 rechne man mit einem jährlichen Plus von mehr als zwei Prozent, hieß es weiter. Die neue Prognose ist eine ‌Voraussetzung für die Vorlage des spanischen Staatshaushalts für das ‌Jahr 2027. Eine Kabinettssitzung sollte am Montag Maßnahmen wie Kraftstoffsubventionen und Steuersenkungen gegen die Inflation verlängern. Das Statistikamt hatte sie zuletzt auf 3,6 Prozent geschätzt. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 30.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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