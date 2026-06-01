Südkorea: Mehr als eine Billion für Chips und KI

Seoul. Die südkoreanische Regierung hat Investitionen von umgerechnet mehr als einer Billion Euro in Chipfabriken und Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Am Montag erklärte Industrieminister Kim Jung Kwan, es würden für umgerechnet 455 Milliarden Euro vier neue Chipfabriken gebaut, zwei vom Konzern Samsung Electronics und zwei vom Konzern SK Hynix. Aussagen von Forschungsminister Bae Kyung Hoon zufolge stehen zudem Investitionen in Höhe von umgerechnet 568 Milliarden Euro bis 2035 für den Bau neuer Rechenzentren an. (AFP/jW)