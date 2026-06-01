China: keine Exporte für Japans »Militarismus«

Beijing. China hat Exportsperren gegen japanische Unternehmen und Forschungsinstitute verhängt, denen das Handelsministerium eine »Stärkung der militärischen Fähigkeiten Japans« nachsagt. Es handelt sich bei den betroffenen Unternehmen um Entwickler von Dual-Use-Gütern, also Produkten, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich eingesetzt werden können. Die Unternehmen könnten beantragen, von der Liste gestrichen zu werden, wenn sie sich an einem Überprüfungsverfahren zum Einsatz ihrer Produkte beteiligen, hieß es weiter. Von der Maßnahme sind Tochterfirmen der Rüstungskonzerne Mitsubishi Heavy ​Industries, Mitsubishi Electric und Kawasaki Heavy Industries sowie das Nationale Institut für Verteidigungsstudien Japans betroffen. (AFP/Reuters/jW)