Frankreich befürchtet zahlreiche Hitzetote

Paris. Nach einer Woche mit Extremtemperaturen rechnet die französische Regierung damit, dass zahlreiche Menschen wegen der Hitze in ihren eigenen vier Wänden ums Leben gekommen sind. »Wir sind besorgt über landesweite Todesfälle zu Hause«, erklärte das Gesundheitsministerium am Freitag. Die jüngste Hitzewelle hat in ihrer Ausdehnung und Intensität bereits eine Hitzewelle von 2003 übertroffen, die in Frankreich zu 15.000 Todesfällen geführt hatte. »Viele Menschen sterben, bevor sie es ins Krankenhaus schaffen«, warnte laut AFP Philippe Juvin, Chef einer Pariser Notaufnahme. (AFP/jW)