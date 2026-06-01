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Bafin prüft Zalando-Abschluss

Bonn/Frankfurt am Main. Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Dax-Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bundesanstalt am Freitag mitteilte. Demnach habe Zalando Angaben zu einer Transaktion im Rahmen des Erwerbs der Modeplattform »About You« möglicherweise fehlerhaft unterlassen. »Nach Einschätzung der Zalando SE handelt es sich um einen rein formellen, aber materiell unwesentlichen Aspekt in den Anhangsangaben«, kommentierte der Konzern. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 27.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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