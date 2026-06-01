Neue Drogen, mehr Konsumenten

Wien. Weltweit konsumieren mehr Menschen Drogen. Vor allem bei neuartigen, synthetischen Substanzen sei ein »beispielloser Anstieg« zu beobachten, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und Kriminalität (UNODC). Mit 331 Millionen konsumierten 2024 6,2 Prozent der Weltbevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren. 2014 waren es nur 5,2 Prozent. Favorisiert würde nach wie vor Cannabis. Die BRD habe sich demnach zu einer bedeutenden Drehscheibe für Ketamin entwickelt. Laut Bericht werden zunehmend auch Märkte in Afrika und Asien mit Rauschmitteln versorgt. (AFP/jW)