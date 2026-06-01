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Neue Kostenexplosion bei »Stuttgart 21«

Stuttgart. Nach der neuerlichen Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das von Bahn und Politik gegen erheblichen Widerstand durchgesetzte Projekt »Stuttgart 21«. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa vom Freitag rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund drei Milliarden Euro und mit Gesamtkosten in Höhe von dann 14,5 Milliarden Euro. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 27.06.2026, Seite 4, Inland
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