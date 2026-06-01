Zwei weitere Festnahmen nach Anschlag

Karlsruhe. Nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im Januar 2025 in Schmölln hat die Bundesanwaltschaft zwei mutmaßliche Unterstützer der faschistischen Gruppe »Letzte Verteidigungswelle« festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft ihnen laut einer Mitteilung vom Freitag außerdem versuchten Mord, versuchte Brandstiftung mit Todesfolge und versuchte schwere Brandstiftung in Mittäterschaft vor. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Acht Personen stehen im Zusammenhang mit der »Letzten Verteidigungswelle« derzeit in Hamburg vor Gericht. (dpa/jW)