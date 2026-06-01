Grünes Licht für Einstieg bei KNDS

Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Freitag grünes Licht für den Einstieg des Bundes beim Rüstungskonzern KNDS gegeben. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßte die Entscheidung. Die Kosten für den Einstieg werden laut Medienberichten auf bis zu 7,2 Milliarden Euro geschätzt. Deutschland und Frankreich hatten Anfang der Woche die Einigung auf eine Beteiligung des deutschen Staates verkündet. Aktuell halten der französische Staat und die Eigentümerfamilie Wegmann jeweils 50 Prozent an KNDS. Der französische Anteil soll auf 40 Prozent sinken, der Bund übernimmt einen Anteil in derselben Höhe von der Wegmann-Familie. (dpa/jW)