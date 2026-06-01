Finnland: Mehr Erwerbslose als 1998

Helsinki. Im Mai hat die amtliche Statistik Finnlands 376.000 Erwerbslose gezählt. Das entspreche einem Zuwachs von 20 Prozent binnen eines Jahres und sei mit 12,7 Prozent die höchste Rate seit 1998, teilte die Yle am Mittwoch mit. Der saisonale Effekt, die Jobsuche vieler Studierender und Absolventen, erkläre zwar die Jugenderwerbslosigkeit von ganzen 23,2 Prozent, aber nicht den Anstieg insgesamt. (jW)