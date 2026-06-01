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Irak: Großes Ölfeld stellt Betrieb ein

Bagdad. Mit West Qurna-2 hat eines der wichtigsten Ölfelder des Iraks seinen Betrieb unterbrochen. Die Rohölförderung und der Lagerbetrieb seien vollständig eingestellt worden, da die Auswirkungen des Kriegs gegen den Iran, darunter die Exportmöglichkeiten, unvorhersehbar seien, teilte die staatliche Basra Oil Company am Donnerstag mit. Der Irak hatte seine Rohölproduktion bereits im März gedrosselt und den Konflikt als Force majeure eingeordnet, um den Konzern vor etwaigen Rechtsansprüchen zu schützen. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 26.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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