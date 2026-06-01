Zehn Milliarden Euro: Merck kauft Bio-Techne

Darmstadt. Der deutsche Pharma- und Technologieriese Merck will sein Geschäft mit Laborausrüstung per Übernahme des US-amerikanischen Biotechnologiekonzerns Bio-Techne mit Sitz in Minneapolis für knapp zehn Milliarden Euro ausweiten. Dessen Aktionäre bekämen 73 US-Dollar je Aktie zuzüglich eines Aufschlag von 36 Prozent auf den durchschnittlichen Kurs im vergangenen Monat, teilte Merck am Donnerstag mit. Demnach sei die Fusion von beiden Managements bereits genehmigt worden und soll Anfang 2027 abgeschlossen sein, sofern auch Aufsichtsbehörden und besagte Aktionäre einwilligen. (dpa/jW)