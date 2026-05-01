»Uneingeschränkte Solidarität mit Kuba – das ist notwendiger denn je!« Filme und Fotos. Botschafterin Kubas, Juana Martínez González, ist angefragt. Mit Musik vom mexikanischen Duo El Dorado – und Mojito, Wein, Bier. Freitag, 29.5., 18 Uhr. Ort: Münzenbergsaal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: KarEn e. V., Berlin

»Keine Mittelstreckenwaffen nirgends!« Demonstrationen. Die Pläne der USA, Mittelstreckenraketen in Deutschland aufzustellen, sind vorerst vom Tisch. Doch es gibt genug Gründe, um gegen den Rüstungsrausch der Regierenden zu protestieren! Sonnabend, 12.30 Uhr. Ort: Hauptbahnhof Wiesbaden. Am selben Tag in Grafenwöhr: 13 Uhr. Ort: Stadtpark. Veranstalter: DFB-VK, Friedens- und Zukunftswerkstatt u. a.

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»Bücherfest – Lesepause«. Lesen, Grillen, Tombola. Sonnabend, 30.5., und Sonntag, 31.5., 11 bis 18 Uhr. Nach 35 Jahren Versandbuchhandel bereiten wir unseren Ruhestand vor und öffnen unser Antiquariat mit besonders günstigen Preisen. Veranstalter: Che und Chandler, Ort: Bredereicher Str. 20, Blumenow-Fürstenberg