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27.05.2026
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Termine
»Uneingeschränkte Solidarität mit Kuba – das ist notwendiger denn je!« Filme und Fotos. Botschafterin Kubas, Juana Martínez González, ist angefragt. Mit Musik vom mexikanischen Duo El Dorado – und Mojito, Wein, Bier. Freitag, 29.5., 18 Uhr. Ort: Münzenbergsaal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: KarEn e. V., Berlin
»Keine Mittelstreckenwaffen nirgends!« Demonstrationen. Die Pläne der USA, Mittelstreckenraketen in Deutschland aufzustellen, sind vorerst vom Tisch. Doch es gibt genug Gründe, um gegen den Rüstungsrausch der Regierenden zu protestieren! Sonnabend, 12.30 Uhr. Ort: Hauptbahnhof Wiesbaden. Am selben Tag in Grafenwöhr: 13 Uhr. Ort: Stadtpark. Veranstalter: DFB-VK, Friedens- und Zukunftswerkstatt u. a.
»Bücherfest – Lesepause«. Lesen, Grillen, Tombola. Sonnabend, 30.5., und Sonntag, 31.5., 11 bis 18 Uhr. Nach 35 Jahren Versandbuchhandel bereiten wir unseren Ruhestand vor und öffnen unser Antiquariat mit besonders günstigen Preisen. Veranstalter: Che und Chandler, Ort: Bredereicher Str. 20, Blumenow-Fürstenberg
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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