Seit 2019 341.500 Industriejobs weg

Berlin. Erstmals seit rund drei Jahren steigen die Industrieumsätze. Der Stellenabbau in der deutschen Industrie hält dennoch an. Ende des ersten Quartals 2026 habe die Zahl der Industriebeschäftigten um 127.300 oder 2,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 ‌sind demnach 341.500 Industriejobs verlorengegangen – ein Rückgang um gut sechs Prozent. (Reuters/jW)

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