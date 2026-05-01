Zinsen für europäische Staatsanleihen steigen

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Paris. Der starke Zinsanstieg für deutsche und andere europäische Staatsanleihen treibt die Notenbänker um. Zu Beginn des Treffens der G7-Finanzminister in Paris sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel, die Notenbanken könnten »deutlich mehr« tun, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Die ‌Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg zu Wochenbeginn auf 3,1791 Prozent, den höchsten Stand seit rund 15 Jahren. Italienische ‌Papiere mit zehnjähriger Laufzeit legten auf 3,9771 Prozent zu, den höchsten Stand seit sechs Wochen. ​(Reuters/jW)

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