Österreich baut eigene Gasförderung aus

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Wien. In Österreich ist die Ausbeutung eines Gasfeld aufgenommen worden, womit im Endausbau der Anteil der heimischen Gasförderung verdoppelt werden kann. Es handle sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung, sagte Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP). Das Vorhaben stehe nicht im Widerspruch zum Ziel der Dekarbonisierung, sagte der Chef des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV, Alfred Stern. (dpa/jW)

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