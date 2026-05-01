Pleitewelle erfasst Mäc-Geiz

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Halle (Saale). Der Haushaltswarendiscounter Mäc-Geiz ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen reichte am Dienstag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt ein, wie aus amtlichen Bekanntmachungen hervorgeht. Die erste Filiale von Mäc-Geiz war 1994 in Halle (Saale) entstanden – aktuell hat das Unternehmen rund 180 Filialen bundesweit mit etwa 1.200 Beschäftigten. Sitz ist seit 2004 Landsberg im Saalekreis. (dpa/jW)

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