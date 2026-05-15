US-Senat: Warsh als neuer Fed-Chef bestätigt

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Washington. US-Präsident Donald Trumps Kandidat für den Chefposten der Federal Reserve, Kevin Warsh, ist vom Senat bestätigt worden. Die Senatoren sprachen sich mit 54 zu 45 Stimmen für den früheren Fed-Gouverneur aus. Nach Angaben von Bloomberg war dies »die knappste Bestätigungsmehrheit, die es je für einen US-Zentralbankchef gegeben hat«. Die Nominierung fällt in eine Phase wachsender Spannungen zwischen dem Weißen Haus und der Notenbank. Trump hatte wiederholt vergeblich niedrigere Zinsen gefordert und den bisherigen Fed-Chef Jerome Powell attackiert. Dessen Amtszeit endet Mitte Mai. (dpa/jW)

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