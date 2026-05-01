Lufthansa will ITA ganz übernehmen

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Frankfurt am Main. Die Lufthansa will ihre Option zur vollständigen Übernahme (weitere 49 Prozent) der italienischen ITA Airways ‌im Juni ausüben, sagte Lufthansa-Chef Carsten ‌Spohr am Dienstag auf der ‌Hauptversammlung ‌in Frankfurt am Main. Bisher hält die Lufthansa 41 Prozent an ‌der einstigen italienischen Staatsairline, zehn Prozent liegen beim italienischen Staat. »ITA wird dadurch ab 2027 auch organisatorisch und finanziell ‌vollständig in die Lufthansa-Gruppe integriert«, ergänzte Spohr. (Reuters/jW)

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