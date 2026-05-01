China als »Chance für Zwickau« bei VW

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Dresden. Nach dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies bringt auch der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter chinesische Autobauer als Partner in VW-Werken ins Spiel. Dabei geht es Panter insbesondere um den Betrieb in Zwickau. »Es ist besser, industrielle Kompetenz bei VW in Sachsen weiterzuentwickeln und die Produktion abzusichern, als auf verlorenem Posten ‌zu kämpfen und Wertschöpfung zu verlieren«, sagte der SPD-Politiker laut Bild vom Montag. »Wir müssen mit der Zeit gehen. Deswegen: China ist eine Chance ‌für Zwickau.« Die Chefin der sächsischen Fraktion von Die Linke, Susanne Schaper, kritisierte, dass die Belegschaft weiter verunsichert werde: »Es muss echte Hoffnung her, und zwar schnell.« (Reuters/jW)

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