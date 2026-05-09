Finanzkapitalismus

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Washington. Das US-Justizministerium untersucht Medienberichten zufolge eine Reihe von verdächtigen Transaktionen auf dem Ölmarkt, die kurz vor Ankündigungen von Präsident Donald Trump und anderen Regierungsvertretern getätigt wurden. Laut ABC News hatten Händler im März mehr als 500 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gewettet, kurz bevor Trump die Verschiebung von angedrohten Angriffen auf das iranische Stromnetz bekanntgab. Auch die für Rohstoffgeschäfte zuständige Bundesbehörde Commodity Futures Trading Commission sei in die Ermittlungen involviert. Onlinewettbörsen würden ebenfalls untersucht. (dpa/jW)

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