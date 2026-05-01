Hantaviruspatienten von Schiff evakuiert

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Genf. Drei Patienten mit Verdacht auf das Hantavirus sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Kreuzfahrtschiff »Hondius« evakuiert worden. Die Patienten seien nun auf dem Weg zur medizinischen Behandlung in den Niederlanden, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf X und fügte an: »In dieser Phase bleibt das gesamte öffentliche Gesundheitsrisiko niedrig.« Zudem teilte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove bei einer Pressekonferenz in Genf mit, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden könne. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!