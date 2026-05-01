Deep Seek will Geld: Anteilsverkauf denkbar

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Hangzhou. Der chinesische KI-Entwickler Deep Seek plant offenbar seine erste Finanzierungsrunde. Das Startup wolle drei bis vier Milliarden US-Dollar einsammeln, erfuhr Reuters am ‌Mittwoch von Insidern. Insgesamt könnte es mit bis zu 50 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Mögliche ‌Geldgeber seien ein staatlicher chinesischer Fonds und der Technologiekonzern Tencent. ​Deep Seek hat sich bislang gegen den ‌Verkauf von ‌Anteilen ⁠an Dritte ⁠gesträubt und äußerte sich wie auch die Interessenten am Mittwoch nicht zu den Neuigkeiten. (Reuters/jW)

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