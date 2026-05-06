Iran-Krieg lässt deutsche Exporte sinken

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Berlin. Die deutschen Exporte werden dieses Jahr anders als zunächst gedacht nicht wachsen. Sie dürften eher stagnieren, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, am Dienstag in Berlin. Hauptgrund dafür sind die Folgen des Nahostkrieges seit Ende Februar, besagt eine DIHK-Umfrage unter deutschen Unternehmen. »Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung hat sich zerschlagen«, sagte Treier. »Die Weltwirtschaft steckt im Krisenmodus, das bekommen ‌die Unternehmen unmittelbar zu spüren.« (Reuters/jW)

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