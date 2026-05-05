Drastische Inflation in der Türkei

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Ankara. Die Verbraucherpreise in der Türkei steigen weiterhin Monat für Monat stark an. Im April lag die Erhöhung bei 32,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das türkische Statistikinstitut Tüik am Montag mitteilte. Die Inflationsrate liegt damit seit fast viereinhalb Jahren oberhalb von 30 Prozent, besonders bei Bildung und Wohnen steigt sie stark. Ökonomen zweifeln zudem an den offiziellen Daten. Die Forschungsgruppe Enag geht davon aus, dass die Inflationsrate im April 55,38 Prozent betrug. (AFP/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!